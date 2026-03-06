Edit Profile
    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৬ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Mar 06, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৬ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    আজকের দিনটি দায়িত্বপূর্ণ হবে, তবে এই দায়িত্বগুলি আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন এবং আপনার ঊর্ধ্বতনরা আপনার কাজ নিয়ে খুশি হবেন। পরিবারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা আপনার মনকে সতেজ করবে। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কোনও আশ্চর্য বা বিশেষ অঙ্গভঙ্গি আপনাকে আবেগপ্রবণ এবং খুশি করতে পারে।

    মকর

    আজ, আপনি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য এগিয়ে যাবেন। পরিবারের একজন নতুন সদস্যের আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ তৈরি করবে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে। তবে, আপনার সন্তানের আচরণ কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে এবং আপনি অতীতের সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হতে পারেন। তবে, ধৈর্য এবং বোধগম্যতার সাথে, আপনি প্রতিটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন।

    কুম্ভ

    আজ আপনি সতেজ এবং উদ্যমী বোধ করবেন। পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে। আপনি কোনও ভ্রমণ বা ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। পুরানো লেনদেন বন্ধ হয়ে গেলে মানসিক প্রশান্তি আসবে। ব্যবসায়ের জন্য বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। আপনার সন্তানদের সাথে সামান্য ঝগড়া হলেও, প্রেম এবং যোগাযোগ সবকিছুর সমাধান করবে।

    মীন

    আজকের দিনটি নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনায় পূর্ণ হবে। আপনি ভিন্ন কিছু চেষ্টা করার জন্য প্রলুব্ধ হবেন, তবে অপরিচিতদের তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কর্মক্ষেত্রে আপনি স্বীকৃতি পাবেন, যদিও তা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হতে পারে। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত আপনার উপকার করবে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তা ফেরত পাবেন এমন লক্ষণ রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

