    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল আজ কী বলছে? ৭ জানুয়ারি ২০২৬ ভাগ্যফল দেখে নিন

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 07, 2026 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৭ জানুয়ারি, ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল চার রাশির রাশিফল।

    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি রাশি কারা?
    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি রাশি কারা?

    ধনু

    আজকের দিনটি অংশীদারিত্বে কাজ করার জন্য উপযুক্ত হবে, যা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনার পারিবারিক সমস্যাগুলি একসাথে সমাধান করা উচিত, কারণ আপনার কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়ানো উচিত। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে সময় বের করবেন, যা আপনার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি করবে এবং আপনি ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করবেন। আপনি কোনও কিছুর কারণে বিরক্ত হবেন।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি সুখের দিন হবে। রাজনীতিতে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ রাজনীতিতে যারা প্রবেশ করবেন তারা অনিবার্যভাবে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আপনি মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে যাওয়ার বা চুরি হওয়ার বিষয়ে চিন্তিত, তাই আপনার জিনিসপত্র নিজেই রক্ষা করুন। এই সপ্তাহটি আপনার প্রেম জীবনের জন্য বেশ ভালো হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখতে পাবেন। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করাও আপনার জন্য উপকারী হবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি সতর্ক থাকার জন্য, কারণ আপনার স্বাস্থ্যের ওঠানামা হবে। আপনার খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাসকে অবহেলা করা এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার কাজে খুব সক্রিয় থাকবেন। আপনার ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর নজর রাখুন। একসাথে একাধিক কাজ করলে আপনার একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। যানবাহন ব্যবহার করার সময় আপনাকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। অতীতের ভুল থেকে আপনাকে শিক্ষা নিতে হবে।

    মীন

    আজ আপনি কাজের চাপে থাকবেন, কিন্তু এটিকে আপনার উপর চাপিয়ে দেবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের জন্য আপনি প্রশংসা পাবেন, যা আপনাকে খুব খুশি করবে। আপনার মা আপনাকে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি যা কিছু করবেন তাতে অবশ্যই সাফল্য পাবেন। আপনি যেকোনো পুরনো লেনদেন থেকেও মুক্তি পাবেন, যদিও কোনও আইনি বিষয় আপনার সমস্যার কারণ হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

