Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Mar 07, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৭ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা,
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা,

    ধনু

    আজ আর্থিক লেনদেনে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। বস্তুগত সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, তবে ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধরে থাকুন। নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে। আপনার বসের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্ভব। ভ্রমণের সময় আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে আপনার উপকারে আসবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, একটি স্থগিত চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে।

    মকর

    আজ, আপনি আপনার পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য এবং সাফল্য পাবেন। একজন পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। যদি শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করে, তাহলে পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত। আপনার সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনাকারী শিক্ষার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন।

    কুম্ভ

    আজ বিচক্ষণতার সাথে অর্থ ব্যয় করুন এবং জাঁকজমক এড়িয়ে চলুন। আপনার সন্তানের ক্যারিয়ার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। আপনার শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক লাভ সম্ভব। পারিবারিক বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা প্রয়োজন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে নতুন বিরোধ দেখা দিতে পারে, তাই সংযম অবলম্বন করুন। বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো আপনার মেজাজ হালকা করবে। পরিবারের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা নিশ্চিত হতে পারে।

    মীন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সমৃদ্ধি এবং সুখ বয়ে আনবে। আপনার বিবাহিত জীবনে প্রেম এবং সম্প্রীতি বিরাজ করবে। একের পর এক সুসংবাদ পেলে আনন্দ আসবে। আইনি ক্ষেত্রে জয়লাভ সম্ভব। নতুন কাজে আগ্রহ তৈরি হবে এবং পরিবারের সাথে সময় কাটালে আপনার শান্তি আসবে। আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ এবং ভাইবোনদের সহায়তা আপনাকে মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes