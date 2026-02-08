Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন।
ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ ২০২৬ সালের প্রপোজ ডে। ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহে আজ রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আপনার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, শিক্ষা, অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু
আজ ভ্রমণ সম্ভব। জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। দিনটি উৎসাহে পূর্ণ থাকবে। আপনার কাজে সাফল্য আসবে। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার ধর্মীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি সৌভাগ্য লাভ করবেন।
মকর
আজ, আপনার কঠোর পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হবে। ক্যারিয়ারে অগ্রগতি সম্ভব হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে। সহায়তা পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যসেবা অপরিহার্য। আপনার পরিবার সুখী হবে। সাফল্য নিশ্চিত।
কুম্ভ
আজ নতুন ধারণা সফল হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে আপনি উপকৃত হবেন। প্রেম তার তুঙ্গে থাকবে। নতুন শুরু সম্ভব। আবেগ প্রবল হবে এবং সময় আনন্দের হবে। আপনার সৃজনশীল শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ভ্রমণ আনন্দদায়ক হবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে। অগ্রগতির পথ সুগম হবে এবং আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। পরিকল্পিতভাবে কাজ করুন। আয় ভালো হবে এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।
মীন
আজ আধ্যাত্মিক প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজ করবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন। আপনার কাজে সাফল্য অর্জিত হবে। মানসিক শান্তি অর্জিত হবে। ভক্তি বিরাজ করবে এবং দিনটি আনন্দদায়ক হবে। প্রেম জীবন উত্তেজনাপূর্ণ হবে। বিচক্ষণতা বজায় রাখুন। সম্পর্কগুলি মজবুত হবে এবং সুখ বয়ে আনবে। আয় বৃদ্ধি পাবে। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। বিনিয়োগ শুভ হবে এবং সম্পদের সঞ্চয় শক্তিশালী হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুুস্তান টাইমস বাংলা। )