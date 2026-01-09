Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    কেমন কাটবে আজ ৯ জানুয়ারি ২০২৬?

    Published on: Jan 09, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। ৯ জানুয়ারি ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আপনি যা কিছু করবেন তাতে সাফল্য আশা করা যায়। পরিবারের সদস্যদের আসা-যাওয়া থাকবে, তবে আপনার স্ত্রীর নতুন চাকরির কারণে পরিবেশ ইতিবাচক থাকবে। আপনি দাতব্য কার্যকলাপেও খুব আগ্রহী হবেন। আপনার পারিবারিক চাহিদা নিয়ে আপনি কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারেন।

    মকর

    আজকের দিনটি চাকরিজীবীদের জন্য ভালো হবে। সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার চলমান পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সুযোগ থাকবে। যদি আপনার বাবা আপনাকে কাজের সাথে সম্পর্কিত পরামর্শ দেন, তাহলে আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করতে হবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন হতে পারে। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে, তাহলে তা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দিন হবে এবং আপনি আপনার কাজ এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অন্যদের অবাক করে দেবেন। আপনার খ্যাতি এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে দলগত কাজের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হবেন এবং আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আপনার মা আবার কোনও পুরানো অসুস্থতায় আক্রান্ত হতে পারেন। আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন, যা আপনাকে খুশি রাখবে। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে হবে।

    মীন

    আজ, ​​আপনাকে আর্থিক বিষয়ে কোনও বড় ঝুঁকি নেওয়া এড়াতে হবে। আপনার চারপাশের মানুষের সাথে আপনার ভালো ব্যবহার হবে। রাজনীতিতে কাজ করা লোকেরা তাদের কাজের মাধ্যমে একটি নতুন পরিচয় তৈরি করবে। আপনি নতুন গৃহস্থালির কাজও শুরু করতে পারেন, তবে কেউ এখনও আপনার কাছে ঋণ চাইতে পারে, যার জন্য আপনাকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। পরিবারের সদস্যদের সময় দিন এবং অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করবেন না। আজ আপনি কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

