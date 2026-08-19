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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 19, 2026, 04:01:03 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ১৯ আগস্ট ২০২৬ সালে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ অংশীদারিত্বের কাজে আপনার বিচক্ষণতা ও কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। সময়মতো নিজের দায়িত্ব পালন করে আপনি মানুষের আস্থা অর্জনে সফল হবেন। তবে, কোনো একটি বিষয় বিতর্কের জন্ম দিতে পারে, তাই কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হওয়া আপনাকে অপার আনন্দ দেবে। আইনি বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া অধিক উপকারী হবে।

    বৃষ

    ক্রমবর্ধমান খরচের কারণে আজ আপনার আর্থিক অবস্থার উপর চাপ পড়তে পারে, তাই আর্থিক বিষয়ে বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হোন। বিরোধীরা বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে আপনি তাদের অতিক্রম করবেন। আপনি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন এবং ঋণ নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার মামার কাছ থেকে আর্থিক লাভ বা সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মিথুন

    আজ আপনার স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে, যা আপনাকে গর্বিত ও আনন্দিত করবে। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন। ভ্রমণের সময় অপরিচিতদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আপনি ছোটখাটো কোনো বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আপনার বেশিরভাগ কাজই সফলভাবে সম্পন্ন হবে।

    কর্কট

    আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আপনি কাজের সূত্রে ভ্রমণ করতে পারেন এবং বর্ধিত আরাম ও বিলাসিতা আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। আপনার বাবা-মায়ের সমর্থন আপনাকে অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। কর্মজীবনে নিজের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখুন এবং অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এড়িয়ে চলুন। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের চাকরি সংক্রান্ত সুসংবাদ পেতে পারেন, যা বাড়ির পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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