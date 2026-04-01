মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফলে। এই চার রাশির মধ্যে আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার ক্ষেত্রে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি জীবনে এক নতুন সূচনা নিয়ে আসছে। মনে হতে পারে যেন সৌভাগ্য নিজেই আপনার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি বাড়ি, সম্পত্তি বা বড় কোনো কিছু কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে এই সময়টি আপনার জন্য শুভ। কর্মক্ষেত্রে আপনি হঠাৎ এমন কোনো খবর বা চমক পেতে পারেন যা আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। আপনার বক্তৃতা এতটাই আকর্ষণীয় হবে যে উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে। শুধু একটি ছোট বিষয় মনে রাখবেন: আপনি যদি কোনো ভ্রমণ বা বনভোজনের পরিকল্পনা করেন, তবে অবশ্যই আপনার বাবা-মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে নেবেন, কারণ এটি আপনার সাফল্য ও সম্মানের পথকে আরও মজবুত করবে।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা সতর্কতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আপনাকে আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, বিশেষ করে ভাজা খাবার এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি আপনার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আপনি আপনার গৃহস্থালীর কাজে কিছু পরিবর্তন আনার কথা ভাববেন এবং এই পরিবর্তনগুলো দীর্ঘমেয়াদে উপকারী প্রমাণিত হবে। গাড়ি চালানোর সময় বেপরোয়া আচরণ পরিহার করুন, কারণ একটি ছোট ভুলও বড় ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে। তবে, আশার কথা হলো, আপনার জীবনসঙ্গী প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার পাশে থাকবেন এবং যেকোনো অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে আপনাকে সাহায্য করবেন।
মিথুন
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি অগ্রগতি এবং নতুন পরীক্ষার দিন। বিশেষ করে যারা ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে যদি আপনাকে কোনো নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তা সম্পূর্ণ সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে পালন করুন, কারণ এটিই আপনার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ। ছোটখাটো সমস্যা বাড়িতে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বন্ধুদের সাথে আপনার সম্পর্ক চমৎকার থাকবে। তবে, কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয় আপনার এবং আপনার মায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি।
কর্কট
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি সুখের। আপনার জীবনে আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি এক অনন্য তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করবেন। আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হতে পারে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। আপনি সৃজনশীল কাজে আনন্দ পাবেন এবং নতুন কিছু করার কথা ভাববেন। যারা নিজেদের চাকরি নিয়ে সমস্যায় আছেন, তারা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকারী প্রমাণিত হবে। এছাড়াও, আপনি সরকারি খাতে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন এবং পারিবারিক সম্পর্কও আরও দৃঢ় হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More