মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মাসের প্রথম দিন কেমন কাটবে! ১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২০২৬ জুলাই মাসের প্রথম দিন কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১ জুলাই ২০২৬ সালে, বুধবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য সন্তুষ্টি, সাফল্য এবং আনন্দের এক মধুর উপহার নিয়ে আসবে। আপনার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে দেখা যাবে এবং একটি প্রকল্প থেকে ভালো লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি যদি আপনার সন্তানের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তবে আজকের খবর আপনার মুখে গর্বের হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে।
বৃষ
আজ ভাগ্য আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করার দিকে এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। দীর্ঘদিনের জমানো অর্থ পুনরুদ্ধার হতে পারে, যা আপনাকে হালকা ও আনন্দিত বোধ করাবে। যারা শেয়ার বাজার বা বিনিয়োগের সাথে জড়িত, তাদের জন্যও দিনটি উৎসাহব্যঞ্জক। পরিবারের কোনো শুভ অনুষ্ঠান বা বিয়ে নিয়ে আলোচনা পুরো সংসারকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। সুস্বাদু খাবার, পারিবারিক আনন্দ এবং শিশুদের নিষ্পাপ দুষ্টুমি আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলবে। শুধু একটি কথা মনে রাখবেন: তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত কখনও কখনও ভালো সুযোগ নষ্ট করে দিতে পারে।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার ধৈর্য ও বোধশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা স্বস্তি বয়ে আনবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো সরকারি কাজ সমাপ্তির দিকে এগোতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন এবং আপনাকে ছোটাছুটি করতে হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিন, কারণ ঋণ বা আর্থিক লেনদেনের বিষয় সামনে আসতে পারে। দিনটির সবচেয়ে আনন্দদায়ক দিকটি হতে পারে কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, যা পুরোনো মধুর স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে।
কর্কট
আজকের দিনটি শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি নিয়ে আসবে। সম্প্রতি আপনার দাম্পত্য জীবনে যদি কোনো তিক্ততা বা ভুল বোঝাবুঝি থেকে থাকে, তবে মনে হচ্ছে আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা ফিরে আসছে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর সাথে আলোচনা আপনাকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বে ভরিয়ে দেবে। শিক্ষার্থীদের আজ তাদের লক্ষ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ সামান্যতম অসাবধানতাও ক্ষতির কারণ হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More