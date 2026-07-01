ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১ জুলাই ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে লাকি কারা, তার হদিশ রয়েছে রাশিফলে। জ্যোতিষমতে এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু
আজ ইতিবাচক শক্তি আপনার সঙ্গী হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন, কারণ সামান্য অসাবধানতাও সমস্যার কারণ হতে পারে। সরকারি কাজ সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন; এটি ভবিষ্যতের অনেক অসুবিধা এড়াতে সাহায্য করবে। পরিবারের নতুন কোনো সদস্য বা অতিথির আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ সৌভাগ্য বয়ে আনবে এবং আটকে থাকা কোনো চুক্তি হঠাৎ করে এগিয়ে যেতে পারে।
মকর
আজ ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ উৎসাহব্যঞ্জক। দীর্ঘদিনের একটি অমীমাংসিত চুক্তি এখন সম্পন্ন হতে পারে এবং এর সুফল আপনার আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা জরুরি, কারণ তাদের জীবনে আপনার কথার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। পারিবারিক ব্যবসার সাথে জড়িতদের প্রতিটি কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে হবে। আপনার প্রতিপক্ষদের কার্যকলাপের উপরও কড়া নজর রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
কুম্ভ
আজ নতুন অন্তর্দৃষ্টি এবং সুযোগ আসতে পারে। কোনো ভ্রমণ বা সভা থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুবিধা দিতে পারে। দিনটি কিছুটা ব্যস্ত থাকবে এবং অনেক ব্যস্ততা থাকতে পারে। কেউ আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। কোনো অভিজ্ঞ আইনি বা সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করা উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি নতুন চাকরি বা কর্মজীবনের সুযোগের প্রতিও আকৃষ্ট হতে পারেন।
মীন
কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতা আজ আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনার মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও আন্তরিক হবে এবং তাঁর সাথে কাটানো সময় আপনার মানসিক সুস্থতাকে শক্তিশালী করবে। তবে, অপ্রয়োজনীয় রাগ আপনার সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই আপনার মেজাজ নরম করার চেষ্টা করুন। ভ্রমণ বা সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এছাড়াও, প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More