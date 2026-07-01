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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ মাসের প্রথম দিন কেমন কাটবে, দেখে নিন ১ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে।

    Published on: Jul 01, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ বুধবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ ১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন, বুধবার কেমন কাটতে চলেছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

    সিংহ

    আজ আপনার ঔজ্জ্বল্য সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনি যে কোনো কাজ হাতে নেবেন, তা সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সন্তানের উন্নতি আপনার জন্য গর্বের কারণ হবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা উপেক্ষা করবেন না, কারণ সময়মতো যত্ন নিলে ভবিষ্যতের সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব। আটকে থাকা কোনো কাজ শেষ করতে আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আজ আপনার আরাম ও আকাঙ্ক্ষার পেছনে খরচও বাড়তে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনার সামনে নতুন সুযোগের অনেক দরজা খুলে যেতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। কাজের সূত্রে কোনো ভ্রমণও উপকারী হতে পারে। আপনার মধ্যে নতুন ও ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছা জাগবে, যা ভবিষ্যতের সাফল্যের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। তবে, আজ অযাচিত পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ সবাই আপনার বক্তব্যকে একইভাবে দেখবে না। শুধুমাত্র ভেবেচিন্তে নেওয়া সিদ্ধান্তই আজ আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি অগ্রগতি, আকর্ষণ এবং নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে আসছে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা এমন কারো সাথে পরিচিত হতে পারেন যিনি ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি যদি কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তা পূরণ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। তবে, কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ আপনার কোনো কথা আপনার সঙ্গীকে বিচলিত করতে পারে। আপনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার এবং বড় কিছু অর্জন করার জন্য একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্তের জন্য পরে সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। আপনি ব্যস্ত থাকবেন, তবে সুখবর হলো আপনার প্রয়োজনগুলো পূরণ হবে বলে মনে হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি উপহার বা বিশেষ কেনাকাটা আপনাদের সম্পর্কে নতুন মধুরতা যোগ করতে পারে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি, কারণ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ব্যাহত করতে পারে। ধৈর্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখলে দিনটি আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে সাহায্য করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্ )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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