Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 01, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১ জুন, ২০২৬ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল

    ধনু

    ব্যবসায় আপনার গোপন শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; তারা আপনার বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা সঠিকভাবে প্রদর্শন করতে পারবেন না, যার ফলে আপনি হতাশ বোধ করতে পারেন। বিপণন জগতের মানুষেরা আজ একটি বড় চুক্তি সম্পন্ন করতে চলেছেন, তাই ধৈর্য ধরুন; তাড়াহুড়ো করলে সবকিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

    মকর

    কর্মক্ষেত্রে পরচর্চা (অন্যের নামে কুৎসা রটানো বা গুজব ছড়ানো) থেকে দূরে থাকুন, অন্যথায় আপনি কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা আজ উদ্যমী, সক্রিয় এবং সাহসী বোধ করবেন। আপনার কর্মজীবনের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন; আপনার প্রচেষ্টা সাফল্য নিশ্চিত করবে।

    কুম্ভ

    যারা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক পদে (সরকারি বা বেসরকারি) চাকরি খুঁজছেন, তারা সাফল্য পেতে পারেন। সাক্ষাৎকারে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতার ওপর জোর দিন। একজন চাকরিজীবীর নেটওয়ার্ক যত বিস্তৃত হয়, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তার সুবিধাও তত বাড়ে।

    মীন

    কর্মক্ষেত্রে আপনি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন, কিন্তু কোনো বড় প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করে নেবেন। আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটি অপ্টিমাইজ করুন। যারা মার্কেটিং-এ আছেন, তারা বিশিষ্ট পেশাদারদের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes