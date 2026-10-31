ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ নভেম্বর ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন আজকের রাশিফলে। শনিবারই দেখে নিন কেমন কাটবে রবিবার দিনটি। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আপনি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কাজগুলোও সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। আপনি অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের সুযোগ পাবেন এবং বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনার চেয়ে বয়সে বড় ও জ্ঞানী কারো সাহায্য আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারে। কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে তিক্ত সম্পর্ক আবার ভালো হয়ে যেতে পারে। রবিবার খুব গোছানো থাকার সময়। বাইরের কাজে সময় ব্যয় করলে অর্থ ও শক্তির অপচয় হবে। কর্মক্ষেত্রের লোকেরা আপনার কাজে মুগ্ধ হবে এবং আপনার কাছ থেকে শেখারও চেষ্টা করবে। ধর্মীয় কাজে আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং আপনি কোনো মন্দিরে কিছু সময় কাটাতে পারেন।
মকর
আপনার পারিবারিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে এবং সামান্য চেষ্টাতেই আপনি সহজেই আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। নবদম্পতিদের জীবনে সুখ বৃদ্ধি পাবে। আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে। বাড়িতে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতে পারে। আপনার প্রচেষ্টা সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে। ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে, যা ইতিবাচক ফল দেবে। আপনার আর্থিক অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হবে। পেশাগত কাজের জন্য রবিবার একটি ভালো দিন; আপনি ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। অফিসের মনোরম পরিবেশ আপনাকে আনন্দিত করবে এবং আপনি আপনার কাজে মনোযোগী থাকবেন। জীবনে উন্নতির নতুন পথ খুলে যাবে।
কুম্ভ
অফিসে সকলের সাথে আপনার বোঝাপড়া আরও ভালো হবে। সন্ধ্যায় আপনি একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। আপনার সন্তানের সাফল্য উপলক্ষে বাড়িতে উদযাপনের আয়োজন থাকবে। একটি পারিবারিক সমস্যার সমাধান হলে বাড়িতে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসবে। একটি পারিবারিক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হতে পারে। রবিবার কারও সাথে কোনো গোপন কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হবে। রবিবার আপনার প্রেমসঙ্গীর জন্য একটি চমৎকার দিন হবে। আপনি আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।
মীন
পারিবারিক কারণে আপনাকে কিছুটা ব্যস্ত থাকতে হবে। অফিসের কাজ ধীরগতিতে চলবে। পরিবার ও সন্তানদের সমস্যাগুলো বুঝতে এবং সমাধান করতে কিছুটা সময় নিন। রবিবার আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করা জরুরি। যেকোনো সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কারো সাথে আলোচনা করুন। রবিবার কারো সাথে অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কাজ শেষ করতে আপনি কোনো বন্ধুর সাহায্যও চাইতে পারেন। রবিবার আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More