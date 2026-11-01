মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। ১ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আপনার জন্য একটি নতুন পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আপনার সামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে। আপনি কিছু কাজে ইতিবাচক ফল দেখতে পাবেন, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। আপনি আপনার সময়কে বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করবেন এবং প্রতিটি কাজ নিষ্ঠার সাথে করতে আগ্রহী হবেন। আপনি ভালো ফলও পাবেন। এই রাশির নারী ও মেয়েরা বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিত্বের উন্নতিতে মনোনিবেশ করবেন। তারা নিজেদের ক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় রাখার জন্যও সচেষ্ট থাকবেন। আগামীকাল আপনি কিছু পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন, যাদের জন্য আপনি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন। আপনাকে কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হবে, তবে এই ভ্রমণটি ফলপ্রসূ হবে।
বৃষ
এই রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। তারা কর্মজীবনে উন্নতির জন্য নতুন সুযোগও পাবেন। ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার কারণে কাজ অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। সরকারি চাকরিতে কর্মরতরা অতিরিক্ত কাজ ও দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করবেন । আগামীকাল আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সুসংবাদ পাবেন, যা আপনাকে সারাদিন আনন্দ দেবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। কোনো কাজ শেষ করার আগে আপনি কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ নিতে পারেন।
মিথুন
আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন হবে। একটি নির্দিষ্ট কাজে আপনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। আপনি পরিবারের সাথে সিনেমা দেখার পরিকল্পনা করবেন। নিকটাত্মীয়দের আগমনে বাড়িতে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হবে। মতবিনিময় হবে। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভালো চাকরি ও ব্যবসার সুযোগ আসতে পারে। আগামিকাল আপনার টাকা ধার করা থেকেও বিরত থাকা উচিত। সময়ের সদ্ব্যবহার আপনার জন্য সুফল বয়ে আনবে। আপনার দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং আপনার সন্তানদের পড়াশোনায় উন্নতি ঘটবে।
কর্কট
আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। পারিবারিক পরিবেশের উন্নতি ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পেতে থাকবেন। অনেক বিষয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা অপরিহার্য। যোগাযোগের সময় উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করুন। রাগ এবং তাড়াহুড়ো সবকিছুকে লাইনচ্যুত করতে পারে। ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। অফিসে খুব গুরুত্ব সহকারে কাজ করুন। আপনার একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা এবং আচরণ বজায় রাখা উচিত। এছাড়াও, আগামীকাল কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কাউকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More