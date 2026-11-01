সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
১ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই ৪ রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। কেমন কাটবে এই দিনটি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ
আপনার জন্য সুখের মুহূর্ত নিয়ে আসবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা করবেন, যা ভবিষ্যতে কার্যকর প্রমাণিত হবে। আগামীকাল আপনি নতুন কাজে মনোনিবেশ করবেন এবং সেগুলি ইতিবাচক ফল দেবে। আপনি আপনার ব্যক্তিত্বে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবেন, যা পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আপনার একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করবে। এই রাশির অধীনে যারা কর্মরত আছেন, তারা আগামীকাল কিছু সুসংবাদ পাবেন। আপনি ধর্মীয় তীর্থযাত্রায় যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন। আপনি উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজে পাবেন।
কন্যা
শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মজীবনে একটি নতুন পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য উপকারী হবে। আগামীকাল আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনি কোনো নির্দিষ্ট কাজে সাফল্য পেতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। নতুন প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা করা হবে। আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনি মানুষের সাহায্য পেতে পারেন। এই রাশির যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তারা এমন কারো সাথে পরিচিত হবেন যিনি উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনবেন। কিছু মানুষ আপনার ব্যবসায় খুব সহায়ক প্রমাণিত হবে এবং আপনি অন্য একটি কোম্পানির সাথে কাজ করার সুযোগ পাবেন ।
তুলা
অফিসের কাজে আপনি কিছুটা ব্যস্ত থাকবেন। আপনি কিছুটা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, তাই আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন। আগামীকাল আপনার ব্যবসার উন্নতি হবে। সহকর্মীদের সাহায্যে আপনার কাজ সম্পন্ন হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। আপনার চিন্তাভাবনা ইতিবাচক রাখা জরুরি। আপনি গৃহস্থালীর জিনিসপত্র কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করবেন। আগামীকাল কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয় অবহেলা করা থেকে আপনার বিরত থাকা উচিত। আপনি আপনার কর্মজীবনে নতুন মাইলফলক স্থাপন করবেন। আপনার প্রেমসঙ্গী আগামীকাল সিনেমা দেখতে যাবেন। সম্পত্তি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃশ্চিক
আপনি একটি নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা থেকে লাভবান হবেন। আপনার বাবা-মায়ের সাথে আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনার কথায় মুগ্ধ হবেন এবং এমনকি আপনার কাজে সাহায্যও করবেন। আপনার সামাজিক বা রাজনৈতিক যোগাযোগ আরও দৃঢ় হবে। আপনি উদ্যমী ও আনন্দিত বোধ করবেন। পরিবারের কোনো সদস্যের কর্মজীবন সম্পর্কে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দিলে ধৈর্য ধরুন। আগামীকাল ব্যবসায়িক বিষয়গুলির জন্য একটি ভালো দিন হবে । কর্মক্ষেত্রে আপনাকে কিছু নতুন কাজ দেওয়া হবে, যা আপনি সফলভাবে সম্পন্ন করবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More