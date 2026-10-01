১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
শুরু হয়ে গেল অক্টোবর ২০২৬। দুর্গাপুজোর এই মাস ঘিরে দিকে দিকে উৎসবের আমেজ। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ কেমন কাটবে দিন।
মেষ
সিদ্ধি যোগের ফলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে। শ্রাদ্ধ পর্বের পর যেকোনো বড় সম্পত্তি-সংক্রান্ত প্রকল্প বা বিনিয়োগ অধিক অনুকূল হবে। কোনো অপ্রয়োজনীয় আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো শেষ করার দিকে মনোযোগ দিন; আপনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন এবং সহকর্মীদের সাথে সমন্বয় বজায় রাখুন।বাজেট মাথায় রেখেই বিনিয়োগ করুন। অপ্রত্যাশিত খরচ এড়াতে শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থাপনা বজায় রাখুন।
বৃষ
সিদ্ধি যোগের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিচক্ষণ হয়ে আপনি আপনার কাজের চাপ কমাতে সক্ষম হবেন।আপনি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কাছ থেকে স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করবেন। ঘর সাজানো ও রক্ষণাবেক্ষণে সময় কাটবে। একজন বিশেষ ব্যক্তির আগমন পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে। আপনার আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল থাকবে। অহেতুক দুশ্চিন্তা পরিহার করুন।আপনার স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে। যারা বিপণনের সাথে জড়িত, তাদের নেতিবাচক মানুষদের থেকে দূরে থাকা উচিত।
মিথুন
পুরোনো মজুদ কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে। চুক্তি নিশ্চিত করা হবে, কিন্তু সময়মতো সেগুলো সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে। আপনার সন্তানের একটি বড় সাফল্য বাড়িতে উৎসবের আমেজ তৈরি করবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে আনন্দের মুহূর্তগুলো ভাগ করে নেবেন। মানসিক চাপ পরিহার করুন। যারা আপনার পেছনে সমালোচনা করে, তাদের উপেক্ষা করুন এবং নিজের কাজে মনোযোগ দিন।
কর্কট
আপনি যদি আপনার ব্যবসার জন্য নতুন সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে শ্রাদ্ধের পর তা বাস্তবায়ন করাই শ্রেয় হবে। দুপুরের পর পরিস্থিতি অনুকূল হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে ক্লান্তি আসতে পারে। একটি ধারাবাহিক রুটিন ও খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More