সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ, বৃহস্পতিবারের ভাগ্যফল।
সিংহ
গণমাধ্যম ও টেলিযোগাযোগ খাতের সঙ্গে জড়িতরা ভালো মুনাফা অর্জন করবেন। সিদ্ধি যোগের প্রভাবে অমীমাংসিত আর্থিক কাজগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হবে।সফটওয়্যার এবং আইটি খাতে কর্মরতরা একটি নতুন প্রকল্প পাবেন, যা তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেবে। কর্মক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকবে।আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের সাফল্যের সুসংবাদ পাবেন। বিশেষ আত্মীয়দের আগমনে বাড়িতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাবে। আপনার আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে। শিক্ষার্থী ও ক্রীড়াবিদরা সক্রিয় থাকবেন।
কন্যা
সিদ্ধি যোগ ব্যবসায় লাভের জন্য শক্তিশালী পরিস্থিতি তৈরি করবে। নিজের গতিতে চালিয়ে যান, আপনার আর্থিক অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি ঘটবে।আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা পরিচালনা করার সুযোগ পেতে পারেন। রাজনীতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে আনন্দ ও মজায় একটি সুখকর সময় কাটাবেন, যা আপনাদের সম্পর্কের মধুরতা বৃদ্ধি করবে।আয়ের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর্থিক ভারসাম্য জোরদার হবে।যারা বিপণনের সাথে জড়িত, তাদের খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই ব্যস্ততার মাঝে নিজের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না।
তুলা
যেকোনো চুক্তি বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলে স্বাক্ষর করার আগে তা যত্নসহকারে পরীক্ষা করুন। উৎপাদন-সংক্রান্ত কাজে অবহেলা পরিহার করুন।পারিবারিক বিষয়কে আপনার কাজের ওপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না, কারণ এটি আপনার কাজের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আর্থিক হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন।দাম্পত্য সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। বাড়িতে নিকটাত্মীয়দের আগমনে উৎসবমুখর ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে।আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, যাতে হিসাবপত্রে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়।অলসতা ত্যাগ করুন। ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় থাকা ও পড়াশোনা করা উচিত, কারণ এতে কঠিন বিষয়গুলোও সহজে বোঝা যাবে।
বৃশ্চিক
আপনার দোকান বা প্রতিষ্ঠানে নতুন পণ্য ও বৈচিত্র্য যোগ করলে তা গ্রাহকদের আকৃষ্ট করবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করা লাভজনক হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মন দ্রুত এবং ইতিবাচক দিকে কাজ করবে। বদলি-সংক্রান্ত কার্যক্রম আপাতত স্থগিত থাকতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যেকোনো ভুল বোঝাবুঝি অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুন। আপনাদের প্রেমময় জীবন অটুট থাকবে। সিদ্ধি যোগ আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। আটকে থাকা বা অবরুদ্ধ তহবিল পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সফল হবে।আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভ করলে আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন।
(ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More