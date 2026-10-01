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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখুন জ্যোতিষমতে

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Oct 1, 2026, 06:00:17 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল রইল।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখুন জ্যোতিষমতে
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখুন জ্যোতিষমতে

ধনু

বিনিয়োগ-সংক্রান্ত উদ্যোগের জন্য সময়টি অনুকূল। বাজারে আপনার দক্ষতা ও প্রতিভার স্বীকৃতি মিলবে, যার ফলে আপনি বড় আকারের কাজের বরাত পাবেন।যারা প্রযুক্তি এবং বিপণনের সাথে জড়িত, তারা ব্যাপক সাফল্য লাভ করবেন। ঊর্ধ্বতনরা আপনার প্রশংসা করবেন এবং নতুন কর্মজীবনের পথ উন্মোচিত হবে।আপনি আপনার জীবনসঙ্গী এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ পাবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। নতুন ব্যবসায়িক অর্ডার আর্থিক মুনাফা বাড়াবে। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভালো সময়। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু সতর্ক হন।মৌসুমএই পরিবর্তনগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

মকর

সিদ্ধি যোগের প্রভাবে আপনি আপনার নম্র আচরণের মাধ্যমে সরকারি চুক্তি পেতে সফল হবেন। আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি ফলপ্রসূ হবে।পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনবে। যারা বিপণনের সাথে জড়িত, তারা নতুন প্রকল্প পাবেন।সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে সময় কাটালে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে আপনি হয়তো পরিবারকে সময় দিতে পারবেন না।ব্যবসায় ভালো মুনাফা আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াবে। আপনার আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে।আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পরিবারের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাসকে অটুট রাখবে।

কুম্ভ

ব্যবসায়িক বৈঠকে বিচক্ষণ হোন। গ্রহের অবস্থান ব্যবসার জন্য একটি চমৎকার সময়, তাই আপনার পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগান। কর্মক্ষেত্রে কাউকে বিভ্রান্ত করা বা তার সম্পর্কে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকুন। আপনার কর্মদক্ষতার জোরেই আপনি উন্নতি করবেন।সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভুল বোঝাবুঝি এবং বাইরের হস্তক্ষেপ পরিহার করুন।ব্যবসার সম্প্রসারণ আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। সুচিন্তিত লেনদেন লাভজনক হবে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মীন

সিদ্ধি যোগ ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করবে। ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আপনাকে বাজারে একটি নতুন পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। আপনার পৈতৃক ব্যবসায় সক্রিয় থাকুন। দাপ্তরিক সফরের সময় আপনি ঊর্ধ্বতন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা পাবেন। ধৈর্য সহকারে অফিসের রাজনীতি সামলান। বিবাহযোগ্য ব্যক্তিরা একটি ভালো সম্পর্কের জন্য প্রস্তাব পেতে পারেন। আপনি হঠাৎ কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্রিয়জনের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে উল্লেখযোগ্য মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে।আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার দৈনন্দিন রুটিনে যোগব্যায়াম ও হালকা ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখুন জ্যোতিষমতে

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