ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন কেমন কাটবে আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন ভাগ্যফল।
ধনু
বৃদ্ধি ও সর্বামৃতের যোগে আপনি আপনার পেশাগত লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনার অধস্তনদের দক্ষতার জন্য প্রশংসা করবেন। অংশীদারী ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য সময় অনুকূল নয়; এই ধরনের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখুন। বিবাহিত জীবনে মানসিক চাপ পরিহার করুন।
মকর
নতুন সম্পত্তি কেনার সময়, প্রতারণা এড়াতে কাগজপত্র সাবধানে যাচাই করুন। নেতিবাচক চিন্তা আপনাকে যেন গ্রাস না করে। আপনার সাহস আপনাকে পেশাগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন।
কুম্ভ
বৃদ্ধি ও সর্বামৃত যোগের ফলে হঠাৎ করে একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন উভয়ের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার বস কোনো বিশেষ কারণে আপনার প্রশংসা করবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার মানসিক বন্ধন আরও গভীর হবে।
মীন
ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে উন্নত হবে। আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের উপর নজর রাখুন এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করুন। গ্রাহকদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সম্প্রীতি চমৎকার থাকবে এবং ভাগ্য আপনার সহায় হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More