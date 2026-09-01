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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 1, 2026, 04:00:35 IST
By Sritama Mitra
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১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফলে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ মঙ্গলবারের ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল

মেষ

বৃদ্ধি এবং সর্বামৃত যোগ ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত ফল আনবে। আপনার চাকরি খোঁজা সফল হবে এবং পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটবে, যা অন্যদের মুগ্ধ করবে। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে; সংবেদনশীল বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন।

বৃষ

লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ বড় ধরনের ভুল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আপাতত ব্যবসায় নতুন কিছু করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ও শান্ত মনে নিজের কাজ সামলান। জীবনসঙ্গীর সাথে বিবাদ বাড়ানো থেকে বিরত থাকুন এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিন।

মিথুন

বৃদ্ধি ও সর্বামৃত যোগ আপনাকে দীর্ঘদিনের বকেয়া অর্থ আদায়ে সাহায্য করবে। কোনো কর্পোরেট সভায় আপনার উপস্থিতি একটি নতুন চুক্তি চূড়ান্ত করতে সহায়ক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সারাদিন কর্মশক্তি বজায় রাখবেন। মানসিক চাপ এড়াতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

কর্কট

কাঙ্ক্ষিত ব্যবসায়িক চুক্তি জয় এবং চাহিদা বৃদ্ধি মুনাফায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটাবে। আপনার পরিকল্পনা প্রতিযোগীদের থেকে গোপন রাখুন। কর্মক্ষেত্রের বাধা দূর হবে এবং সুসংবাদ আসবে। আপনার সঙ্গীর সাথে কেনাকাটার পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল

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