সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ১০ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই রাশির জাতক জাতিকাদের ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে আজ শুক্রবার তা দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি মিশ্র ফল বয়ে আনবে। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ সম্পন্ন হতে পারে। পড়াশোনার কারণে সন্তানদের মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে, যা কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। বাড়িতে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা রয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন এবং ছোটখাটো বিষয়কে হালকাভাবে নেবেন না।
কন্যা
আজকের দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অংশীদারিত্বমূলক কাজের সুযোগ তৈরি হবে। আপনি আপনার সন্তানদের জন্য নতুন ও ফলপ্রসূ কোনো পরিকল্পনা করতে পারেন। এছাড়াও আপনি বন্ধুদের সাথে কোনো পার্টি বা আড্ডার আয়োজন করতে পারেন। আজ আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে কিছুটা বিচলিত করতে পারে।
তুলা
আজ গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। হঠাৎ গাড়ি বিকল হয়ে গেলে খরচ বাড়তে পারে। কোনো সিদ্ধান্তের জন্য আপনাকে অনুশোচনা করতে হতে পারে। আপনার সন্তানরা পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য নিশ্চিত, কিন্তু যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তারা কিছু শত্রুর কারণে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। আজ ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি সাধারণ কাটবে। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, কিন্তু অলসতার কারণে কাজ ফেলে রাখলে সমস্যা বাড়তে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের কথায় আপনি বিচলিত হতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুরোধে একটি নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসতে পারে। অন্যদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More