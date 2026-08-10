ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ দিন কেমন কাটবে! ১০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১০ আগস্ট ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। আজ শ্রাবণের সোমবারে, এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।
ধনু
সাফল্য আজ দ্রুত আপনার দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। ব্যবসা লাভজনক হবে এবং ভবিষ্যতে নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। একটি অপ্রত্যাশিত উপহার বা সুসংবাদ আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের উন্নতি স্বস্তি এনে দেবে। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে।
মকর
আজ ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন। কাজের চাপ বেশি থাকবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত সাফল্য বয়ে আনবে। পুরনো লেনদেন কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ও সমর্থন আপনাকে অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে সাহায্য করবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলার সময় সংযম অবলম্বন করুন।
কুম্ভ
আজ ব্যবসা এবং কর্মজীবনে অগ্রগতির ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে। ভ্রমণ মূল্যবান তথ্য বা সুযোগ এনে দিতে পারে যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। অন্যের বিবাদ থেকে দূরে থাকুন এবং নিজের কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন কিছু শেখা এবং উন্নতি করার এটি একটি দারুণ সময়। আপনার বাবার সাথে কথা বলার সময় সম্মান ও সংযম বজায় রাখুন।
মীন
আজ আপনার নতুন স্বপ্নগুলো ডানা মেলতে শুরু করার উপযুক্ত সময়। বাড়ি, জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে ইতিবাচক ফল আসতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের পারিবারিক সমস্যার সমাধান হওয়ায় বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনার মায়ের সাথে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More