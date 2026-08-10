মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১০ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১০ আগস্ট ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
মেষ
আজ আপনার কর্মজীবন ও কর্মসংস্থানে ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলও পাবেন। মামার পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা বা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিবাহ সংক্রান্ত বাধা নিরসনে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে।
বৃষ
আজকের দিনটি আনন্দ ও সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আয়ের একাধিক উৎস আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে এবং দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছা পূরণ হলে অপার আনন্দ লাভ হবে। ধর্মীয় কার্যকলাপ ও ঈশ্বরভক্তি মনে শান্তি আনবে। সন্তানের আচরণ বা ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন, কিন্তু আপনার উপলব্ধি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে।
মিথুন
আজ আপনার ব্যবসা ও কর্মজীবনে একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো চুক্তি বা পরিকল্পনা অবশেষে বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচিত হবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। আপনার সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে, যা পরিবারে স্বস্তি বয়ে আনবে।
কর্কট
আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। বিলাসিতা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি আপনার বাজেটকে ব্যাহত করতে পারে, তাই বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে, তাই সাবধানে কথা বলুন। নতুন মানুষের সাথে মেলামেশা বাড়বে, কিন্তু কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More