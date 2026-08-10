সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার আজ শ্রাবণের সোমবার দিনটি কেমন কাটবে। আজ ১০ আগস্ট ২০২৬ সালে আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আর্থিক বিষয়ে সুসংবাদ পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ ফলপ্রসূ হবে এবং আয় বৃদ্ধির নতুন পথ খুলে যেতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হলে স্বস্তি মিলবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা পূর্ণ ফল দেবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ পুরো পরিবারে হাসি ফোটাবে।
কন্যা
আজ সাফল্য আপনার সহায় হতে পারে। চলমান যেকোনো আইনি বিষয় ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আয় বাড়বে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনবে। কঠিন পরিস্থিতিতেও আপনার ধৈর্য আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
তুলা
আজ ব্যবসা ও কর্মজীবনে আপনার প্রচেষ্টা চমৎকার ফল দিতে পারে। নিষ্ঠার সাথে করা যেকোনো কাজে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা প্রবল। পারিবারিক সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধান হবে এবং বাড়ির পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে। আপনি আপনার অর্পিত দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করবেন। আপনার বাবা-মায়ের পরামর্শ সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। যানবাহন সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যা বা অপ্রত্যাশিত খরচ দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না এবং খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন ও ভালোবাসা আপনাকে সব পরিস্থিতিতে শক্তিশালী রাখবে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More