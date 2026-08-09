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    আগামিকাল ১০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল

    ১০ আগস্ট ২০২৬ আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Aug 9, 2026, 18:00:02 IST
    By Sritama Mitra
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    ১০ আগস্ট ২০২৬ দিনটিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবার হিসাবে ধরা হচ্ছে। ১০ আগস্ট ২০২৬ সোমবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    রাশিফল: সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য দিনটি কেমন হবে, ৬ ডিসেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।
    রাশিফল: সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য দিনটি কেমন হবে, ৬ ডিসেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।

    মেষ

    এই রাশির প্রেম জীবন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় সংবেদনশীলতার সাথে পরিচালনা করুন। আপনার পেশাগত জীবন খুব ব্যস্ত হতে চলেছে। আর্থিকভাবে ভালো থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে অনেক ভাল মুহূর্ত দেবে।

    বৃষ

    আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রমাণ করার জন্য অনেক পেশাদার সুযোগও পাবেন। স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে খোলাখুলিভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করুন। অর্থের ক্ষেত্রে, একটি স্মার্ট প্ল্যান দিয়ে আর্থিক চাপ দূর করুন।

    মিথুন

    আপনার দিনটি প্রেম এবং কাজের দিক থেকে উত্পাদনশীল এবং সৃজনশীল হবে। আর্থিকভাবে, আপনি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত বোধ করবেন। কিছু লোকের মধ্যে, স্বাস্থ্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। প্রেমের জীবনে ইতিবাচক থাকুন। সর্বোত্তম ফলাফল দেওয়ার জন্য কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে আজ। স্বাস্থ্যও আজ ভালো। ভালোবাসা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করুন।

    সিংহ

    আত্মবিশ্বাসের সাথে পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে। বড় কোনো শারীরিক সমস্যা হবে না। পরিপক্ক এবং শান্ত উপায়ে সম্পর্কটি পরিচালনা করুন এবং এটিও মনে রাখবেন যে আপনি পেশাদার প্রত্যাশাও পূরণ করেন।

    কন্যা

    প্রেমের ক্ষেত্রে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনিও চাকরিতে নতুন ভূমিকা পালন করেন। আজ সাবধানে টাকা পরিচালনা করুন। আজ কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে না।

    তুলা

    কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো অসুবিধা সত্ত্বেও, আপনি আপনার পেশাদার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং আজ আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক হতে চলেছে।

    বৃশ্চিক

    আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার জন্য সমস্যাগুলির যত্ন নিন। উন্নত ক্যারিয়ারের জন্য পেশাগত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আপনি বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ পরিচালনা করছেন তা নিশ্চিত করুন।

    ধনু

    একটি সংবেদনশীল মনোভাবের সাথে প্রেমের সম্পর্কের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হন। আপনি আপনার পেশাগত জীবনেও সফল হবেন। সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই আজ ভাল অবস্থায় থাকবে।

    মকর

    একটি দৃঢ় প্রেমের বন্ধন গড়ে তোলার প্রত্যাশা করেন। আজ কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব নিন, যা আপনার পেশাদার দক্ষতা প্রমাণ করবে। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া দেখান।

    কুম্ভ

    আপনার সম্পদ থাকবে, তবে আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে। আপনার প্রেম জীবনে সততা ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। প্রফেশনাল চ্যালেঞ্জগুলো বিচক্ষণতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই ভালো থাকবে।

    মীন

    আপনার প্রেমের জীবনে জিনিসগুলি খোলাখুলি ভাগ করে নিন এবং অফিসে সেরা ফলাফল দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিন। আজ আপনি অর্থ সম্পর্কিত সমস্যা দেখতে পারেন। কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা হবে না।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল ১০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল

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