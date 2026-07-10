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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি, ১০ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 10, 2026, 04:00:50 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ শুক্রবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি, ১০ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি, ১০ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন

    মেষ

    প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করার মাধ্যমে আপনি কেবল পুণ্যই অর্জন করবেন না, বরং মানুষের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থানও তৈরি করবেন। আপনার মনে নতুন এবং বড় কিছু করার ইচ্ছা জাগ্রত হবে, এবং একই সাথে আপনি পুরানো, অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার সুযোগও পাবেন। আপনার সন্তানদের সঙ্গ এবং তাদের ভবিষ্যতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কারণ আপনার সঠিক নির্দেশনা তাদের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। আত্মবিশ্বাস আপনার সবচেয়ে বড় সঙ্গী হবে।

    বৃষ

    যদি কারও সাথে আপনার মতবিরোধ থাকে, তবে একটি সাধারণ কথোপকথন সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা ফিরিয়ে আনতে পারে। আপনার খেয়ালী স্বভাব আজ আপনাকে আনন্দ দেবে, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় গাম্ভীর্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সাথে একটি ভ্রমণ কেবল স্মরণীয়ই হবে না, এটি আপনার সম্পর্ককেও আরও শক্তিশালী করবে।

    মিথুন

    ব্যবসায়ীদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ হতে পারে, যিনি ভবিষ্যতের সাফল্যের জন্য নতুন পথ খুলে দিতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীদের সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। আপনি আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, কিন্তু আপনার যত্ন তাকে স্বস্তি দেবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সুযোগ ও সাফল্যের এক মিশ্রণ নিয়ে আসছে। দীর্ঘদিনের একটি ব্যবসায়িক চুক্তি অবশেষে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। যারা সৃজনশীল এবং ডিজাইন ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, তারা একটি সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। আপনার ব্যবসাকে একটি নতুন দিকে চালিত করার প্রচেষ্টা সফল বলে মনে হবে। আপনার বাবার সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে পরিস্থিতি সহজেই সমাধান হয়ে যাবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি, ১০ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন

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