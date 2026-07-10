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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 10, 2026, 04:00:30 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং আপনার প্রভাব আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আপনার সন্তানদের কর্মজীবন বা চাকরির জন্য বিদেশে যেতে হতে পারে। ভাইবোনদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আপনাকে সম্মান, প্রশংসা বা কোনো বিশেষ সাফল্য এনে দিতে পারে। শিক্ষার্থীরা কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা তাদের সাফল্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। পুরনো লেনদেন থেকে মুক্তি পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

    কন্যা

    আজ নিঃসন্দেহে একটি ব্যস্ত দিন হবে, কিন্তু সঠিক দিকে কঠোর পরিশ্রম চমৎকার ফল দিতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে জড়িয়ে না পড়ে, আপনার বড় লক্ষ্যগুলোর উপর মনোযোগ দিন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন। প্রেম জীবন আরও মধুর হবে এবং অবিবাহিতরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পারেন। কিছু পুরোনো পারিবারিক সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু একসাথে মিলিত হলে তার সমাধান হতে পারে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়।

    তুলা

    যদিও আজকের সকালটা ধীরগতিতে শুরু হতে পারে, দিন গড়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসতে শুরু করবে। আলোচনার মাধ্যমে একটি পারিবারিক বিবাদের সমাধান হতে পারে। আজ আপনার কথার বিশেষ গুরুত্ব থাকবে, তাই ভেবেচিন্তে কথা বলুন। কোনো অতিথির আগমন আপনার ঘরকে আলোকিত করবে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়তে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি ছোট ভ্রমণ বা বেড়ানোর পরিকল্পনাও দিনটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনাকে ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার গুরুত্ব শেখাবে। ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ সংযমই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করা আপনাকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দেবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আটকে থাকা প্রকল্পগুলোকে ত্বরান্বিত করতে পারে। আজ প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন, কারণ তাড়াহুড়ো ক্ষতিকর হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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