ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! ১০ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১০ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দ এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বয়ে আনতে পারে। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার সন্তানের সাফল্য বা ভালো ফল আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। তবে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য বজায় রাখা জরুরি। কখনও কখনও, আপনার কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও, ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশা অনুযায়ী আসে না। হতাশ না হয়ে, আপনার প্রচেষ্টা পর্যালোচনা করুন এবং কৌশল উন্নত করুন। বর্তমান অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আপনাকে আরও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।
মকর
আজ আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর এবং আপনার প্রিয় কাজগুলো উপভোগ করার সুযোগ পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ হবে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো শেষ করার জন্যও দিনটি উপকারী হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোকে অগ্রাধিকার দিলে দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলোতে অগ্রগতি হতে পারে। তবে, আপনার মায়ের স্বাস্থ্য বা পরিচর্যা সংক্রান্ত খরচ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বাজেটে এটি অন্তর্ভুক্ত করুন। পরিবারে সম্পত্তি বা সম্পদ সংক্রান্ত আলোচনা উঠতে পারে। এমন ক্ষেত্রে, প্রত্যেকের মতামত শোনা এবং ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়াই শ্রেয়।
কুম্ভ
যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা আজ একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। তাই, আপনার প্রস্তুতি চালিয়ে যান এবং উদ্ভূত সুযোগগুলো কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত থাকুন। কর্মরত ব্যক্তিরা আপনার কঠোর পরিশ্রমে মুগ্ধ হতে পারেন এবং এমনকি নতুন দায়িত্বও পেতে পারেন। আপনার পরোপকারী স্বভাব আপনার জন্য একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করবে, কিন্তু নিজের প্রয়োজন এবং আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদের সাহায্য করার সময় আপনার বাজেট অতিক্রম করবেন না। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া ছোট ছোট আনন্দ আপনাকে আনন্দ দিতে পারে এবং পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ করে দিতে পারে।
মীন
আজ আপনার রাগ এবং কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। কথোপকথনের সময় বলা কোনো কথা ভুল বোঝা হতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় সংঘাতের কারণ হতে পারে। তাই, স্পষ্টভাবে কথা বলুন, তবে অন্যদের অনুভূতির প্রতিও খেয়াল রাখুন। এমন লক্ষণ রয়েছে যে কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, যদিও ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের জন্য আপনাকে কিছুটা ধৈর্য ধরতে হতে পারে। যাচাই না করে কোনো তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ মিথ্যা তথ্য শেয়ার করলে আপনার সমস্যা আরও বাড়তে পারে। সরকারি কাজে কিছু বাধা আসতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করুন এবং নথিগুলো নিয়মিত পরীক্ষা করতে থাকুন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More