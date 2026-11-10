মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ১০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
মেষ
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনি অনেক বিষয়ে ইতিবাচক ফল পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সাফল্যের ভালো লক্ষণ রয়েছে, অন্যদিকে চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব আশা করতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা এখন নজরে আসবে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে। রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জনসমর্থন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে একটি নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে তা অর্জনের পথে আপনি ভালো অগ্রগতি করতে পারেন।
বৃষ
আজ আপনি এমন কোনো খবর পেতে পারেন যা আপনার মনে শান্তি ও মুখে হাসি ফোটাবে। দীর্ঘদিনের কোনো দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে দূর হতে পারে এবং আপনি আগের চেয়ে বেশি স্বস্তি বোধ করবেন। মাতৃপক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে। সরকারি দপ্তরে আটকে থাকাও অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। তবে, প্রতিটি বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করা বা অন্যের বিবাদে জড়িয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিছু পরিস্থিতিতে শান্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে।
মিথুন
আজ নতুন কিছু শুরু করার বা আপনার পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আপনার যদি দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা থাকে, তবে তা পূরণ হলে আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক আরও আন্তরিক হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও দৃঢ় হবে। আজ শিক্ষার্থীদের জন্য মনোযোগ বজায় রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ মনোযোগে বিঘ্ন ঘটলে তা তাদের পড়াশোনাকে প্রভাবিত করতে পারে। তুচ্ছ বিষয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন। কখনও কখনও, সামান্য মতবিরোধও অপ্রয়োজনীয় সংঘাতে পরিণত হতে পারে।
কর্কট
আজকের দিনটি হয়তো সাধারণ, কিন্তু পরিবার ও প্রিয়জনদের সান্নিধ্য এটিকে আনন্দময় করে তুলবে। ঘরদোর পরিষ্কার করা, সাজানো-গোছানো অথবা কোনো অতিথির আগমন বাড়িতে একটি প্রাণবন্ত আমেজ নিয়ে আসতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানো আনন্দ বয়ে আনবে এবং দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি থেকে কিছুটা স্বস্তি দেবে। তবে, আইনি বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। কোনো নথিতে স্বাক্ষর করার বা কোনো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আগে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নিন। প্রতিবেশী বা অন্যদের সাথে কথা বলার সময় ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। সবকিছু শেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নেই।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More