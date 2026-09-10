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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 10, 2026, 04:00:53 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ

আজ আপনার প্রভাব এবং সম্মান উভয়ই বাড়তে পারে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষ হবে এবং তাদের সুনাম আরও বাড়বে। তবে, কারও কথাকে ব্যক্তিগতভাবে নিলে তা মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকুন এবং ধৈর্য বজায় রাখুন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে, বিশেষ করে তার পায়ের সমস্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। আপনি কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে যত দূরে থাকবেন, আপনার জন্য ততই মঙ্গল।

বৃষ

সম্পত্তি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আজ ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। একাধিক দায়িত্ব আপনার ব্যস্ত সময়সূচী বাড়িয়ে দেবে, তবে এমন লক্ষণও রয়েছে যে সম্পত্তি কেনা বা বেচার একটি দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভ আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে। তবে, বাইরের পরামর্শ অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আইনি বিষয়ে সামান্য অবহেলাও পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে।

মিথুন

আজ আপনার সৎকর্ম এবং সমাজসেবা আপনার সুনামকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। নতুন উদ্যোগ সাফল্য বয়ে আনবে এবং আপনি প্রশংসাও লাভ করবেন। সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রমে কোনো কমতি রাখা উচিত নয়। আজ আপনার কিছুটা আমোদ-প্রমোদের মেজাজ থাকবে, তাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখবেন না। পরিবারে বিয়ে সংক্রান্ত কোনো বাধা অতিক্রম করতে আপনি কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন।

কর্কট

আজ অনেক ইতিবাচক সম্ভাবনা নিয়ে আসবে, যদিও কোনো কিছু নিয়ে আপনার মন কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। ভাইবোনদের সাথে সম্পর্ক আরও আন্তরিক হবে। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার চেষ্টা করতে পারে, তাই বিচক্ষণতা ও শান্তভাবে আপনার মতামত তুলে ধরুন। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্ব ও আনন্দ দেবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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