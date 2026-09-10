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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।

Published on: Sep 10, 2026, 06:00:54 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বৃহস্পতিবারের দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন জ্যোতিষমত কোন আভাস দিচ্ছে। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস রয়েছে। এই চার রাশির আজকের রাশিফল দেখে নিন।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু

আজ আর্থিক লেনদেনে আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ভালো থাকবে, কিন্তু অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার মায়ের কোনো কথায় আপনি কিছুটা আঘাত পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমবে। প্রার্থনা ও ধর্মীয় কাজে সময় কাটালে মনে গভীর শান্তি আসবে।

মকর

আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন আশা ও সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা উচ্চতর পদ, দায়িত্ব বা সম্মান লাভ করতে পারেন। আপনার নতুন যানবাহন কেনার ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে। অতীতের কোনো লেনদেন সম্পর্কিত বিষয় কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

কুম্ভ

আজ আপনি আনন্দ ও উল্লাসে পরিবেষ্টিত থাকবেন। আপনার ছোট সন্তানদের সাথে সময় কাটালে সমস্ত ক্লান্তি ও মানসিক চাপ দূর হবে। আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত উপহার বা কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। সম্পদ ও আরাম বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে। দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি আপনার মনকে প্রফুল্ল করবে এবং একটি বিশেষ ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে।

মীন

আজকের দিনটি কিছুটা ব্যস্ততাপূর্ণ থাকবে এবং অনেক কাজের চাপে আপনি কিছুটা দিশেহারা বোধ করতে পারেন। নিজের দায়িত্ব অবহেলা করলে পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে, তাই প্রতিটি কাজ সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, অন্যথায় পরীক্ষার সময় তারা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার শক্তির কোনো কমতি থাকবে না; আপনাকে শুধু এটিকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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