Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Jul 11, 2026, 04:00:08 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শনিবার ১১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন জ্যোতিষমতে কেমন কাটবে আজকের দিনটি। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার দিন। আটকে থাকা যেকোনো অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অগ্রগতি কিছু লোককে বিরক্ত করতে পারে, তাই আপাতত আপনার পরিকল্পনাগুলো নিজের মধ্যেই রাখুন। বাড়ির জন্য আরাম ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কেনাকাটা সম্ভব এবং আপনার সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    বৃষ

    আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পদোন্নতি বা কোনো সুসংবাদ আসতে পারে। নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ এবং নতুন অংশীদারিত্ব লাভজনক হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে মধুর মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন, কিন্তু অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন।

    মিথুন

    আজ আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে, তবে আপনার খরচের দিকেও নজর রাখা জরুরি। আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পরিবারে কোনও শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে এবং আপনি ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় বিনিয়োগের কথাও ভাবতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনার জিনিসপত্রের বিশেষ যত্ন নিন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। অর্থ ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি কোনো আইনি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকেন, তবে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হন। পরিবারে একটি আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে সুবিধা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes