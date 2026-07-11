Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 11, 2026, 05:00:50 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শনিবার ১১ জুলাই, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং কর্মশক্তি তুঙ্গে থাকবে। আপনি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। আপনার প্রেম সম্পর্কে একটি নতুন মোড় আসতে পারে এবং আপনি স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। ব্যবসায় একটি বড় ও লাভজনক পরিবর্তনও সম্ভব।

    কন্যা

    আজ আপনার প্রতিটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তই অনুকূলে কাজ করবে। শিক্ষা ও কর্মজীবনে সাফল্য আসন্ন। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা বা পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও আজ আপনার অনুকূলে কাজ করতে পারে।

    তুলা

    দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ আজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি পরিবার ও বন্ধুদের সাথে ভালো সময় কাটাবেন। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার অভিজ্ঞতা আপনাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নতুন সুযোগ আসবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। নতুন যানবাহন কেনা বা পুরোনো ঋণ কমানোর দিকেও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes