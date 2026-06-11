মেষ, বৃষ, কর্কট, মিথুনের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ১১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, কর্কট, মিথুনের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ১১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, কর্কট, মিথুনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, মিথুন, কর্কট, মিথুনের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কেমন কাটবে, এই বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীবারে জ্যোতিষমতে ভাগ্যফল কী বলছে, দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনি প্রচণ্ড শক্তি ও উদ্দীপনা অনুভব করবেন। আপনি নতুন কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন এবং এর প্রভাব আপনার কাজ ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। অসমাপ্ত কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং আপনার ব্যবসাও গতি পাবে। আপনি যদি নতুন কোনো অংশীদারিত্বের কথা ভেবে থাকেন, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু থামুন। আপনি আপনার সন্তানদের আনন্দের জন্য একটি নতুন গাড়ি কেনার কথা ভাবতে পারেন। অতিথিদের আগমন আপনার বাড়ির আনন্দ বাড়িয়ে তুলবে, কিন্তু আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু উদ্বেগ থেকে যেতে পারে।
বৃষ
আজ আপনার মন কিছুটা বিভ্রান্ত থাকতে পারে। কোনো কাজ নিয়ে ভয় বা অনিশ্চয়তা আপনাকে অস্থির করে তুলবে, কিন্তু ধৈর্যই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। অন্যের প্রভাবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। জলসংলগ্ন এলাকায় সতর্ক থাকুন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে, কারণ সাফল্য আসবে, যদিও তা ধীরে ধীরে।
মিথুন
আজ আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী বলে মনে হবে। আয় বাড়ানোর সুযোগ আসবে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা নিয়ে আসবে। পারিবারিক বিষয়গুলি বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন, অন্যথায় ছোটখাটো বিষয় গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনাকে অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ খুব সহায়ক হবে।
কর্কট
আজকের দিনটি অগ্রগতি ও সহযোগিতায় পরিপূর্ণ থাকবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সহযোগিতায় কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা সফল হবে। অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে, যা পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে। সন্তানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কিছু সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More