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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 11, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ বৃহস্পতিবারের রাশিফল কী বলছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ১১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ ব্যবসা এবং কর্মজীবন উভয়ের জন্যই একটি ভালো দিন হবে। আপনি আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি অনুভব করবেন, তবে টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথায় স্পষ্ট থাকুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে এবং আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ শুভ হবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আপনাকে আজ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

    মকর

    আজ আপনি স্বাস্থ্যগত স্বস্তি লাভ করবেন এবং আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ সৌভাগ্য বয়ে আনবে। অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো কাজে গড়িমসি করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার সন্তানদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন; এটি আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। পুরনো ঋণ পরিশোধের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার চারপাশের মানুষদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি।

    কুম্ভ

    আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সাহস ও বীরত্ব বাড়বে, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অংশীদারিত্বের জন্য কাগজপত্র সাবধানে সম্পন্ন করুন। আপনি একটি নতুন বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার কথাও বিবেচনা করতে পারেন।

    মীন

    আজ একটি ইতিবাচক ফলাফলের দিন হবে। বিচক্ষণ বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে এবং আটকে থাকা তহবিল ফেরত আসায় স্বস্তি মিলবে। আপনার প্রেম জীবনে নতুন আনন্দ আসবে এবং সঙ্গীর সঙ্গ আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। আপনার মিষ্টি কথায় মানুষ আকৃষ্ট হবে, তবে আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

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