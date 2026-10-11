ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে রবিবার।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ রবিবার ১১ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে, দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, প্রেমের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
ধনু
আজ আর্থিক বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। আপনার আরাম ও বিলাসিতা বাড়লেও, কোনো তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ভবিষ্যতে নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। ভ্রমণের সময় প্রাপ্ত তথ্য দীর্ঘমেয়াদে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ থেমে থাকা প্রকল্পগুলোকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।
মকর
আজ পরিবার ও কর্মজীবনের মধ্যে একটি ভালো ভারসাম্য থাকবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হবে এবং পুরোনো স্মৃতি তাজা হবে। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভালো সময়, তবে সফলতার জন্য সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। আপনি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। যারা বিদেশে পড়াশোনা বা কর্মজীবনের পরিকল্পনা করছেন, তারা উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন।
কুম্ভ
আজ আপনার খরচের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। লোকদেখানো বা অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চললে তা লাভজনক হবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তার ইঙ্গিত রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে নতুন কোনো আলোচনা বা বিবাদ দেখা দিতে পারে, তাই উত্তেজিত না হয়ে শান্ত থাকুন এবং পরিস্থিতি সামাল দিন। বন্ধুদের সাথে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমবে এবং বিয়ে সংক্রান্ত পারিবারিক আলোচনাও এগিয়ে যেতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি সুসংবাদ এবং ইতিবাচক সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বিরাজ করবে। কোনো আইনি বিষয়ে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। নতুন কোনো উদ্যোগে উৎসাহ বাড়বে এবং পরিবারের সাথে কাটানো সময় মনে গভীর শান্তি এনে দেবে। আর্থিক অসুবিধা থেকেও মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পিতামাতার আশীর্বাদ এবং ভাইবোনদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More