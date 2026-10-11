সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমত আভাস দিচ্ছে, আজ রবিবার কেমন কাটবে রাশিফলের এই চার রাশির। প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। দেখে নিন জ্যোতিষমত।
সিংহ
আজ আপনি জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ পাবেন। আপনি বন্ধুদের সাথে আনন্দময় ও সুখকর সময় কাটাবেন এবং সুস্বাদু খাবারও উপভোগ করতে পারবেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয় এগিয়ে যেতে পারে। পরিবারের সাথে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান আনন্দ বয়ে আনবে। খরচ কিছুটা বাড়তে পারে, কিন্তু এই খরচের বেশিরভাগই আপনার আগ্রহ ও সুখের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন।
কন্যা
আজ ভাগ্য অনেক কাজকে প্রত্যাশার চেয়ে সহজ করে দিতে পারে। একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের দিকে অগ্রগতি হবে। আপনার রাগ ও তাড়াহুড়ো নিয়ন্ত্রণ করুন এবং দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার চেষ্টা করুন। অগ্রগতির পথে বাধাগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। আপনার সন্তানরা তাদের পড়াশোনা বা কর্মজীবন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনাকে মানসিক শক্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি দেবে।
তুলা
আজ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও স্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে, যা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় ভালো করার সুযোগ পাবে। নতুন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিয়ে বা পরিবারের কোনো শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যে উদ্বেগগুলো বেশ কিছুদিন ধরে আপনার মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেগুলো ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে। কিছুটা আত্মসমালোচনা আপনাকে আপনার পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে বুঝতে এবং সঠিক পদক্ষেপ বেছে নিতে সাহায্য করবে। পরিবারের সাথে কোনো অনুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ আপনাকে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা দেবে। ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু আপনার স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল আচরণ আপনাদের সম্পর্কের মধুরতা বজায় রাখবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More