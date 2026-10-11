মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
১১ অক্টোবর ২০২৬-এ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আগামিকাল রবিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা স্বাস্থ্যের দিক থেকে কারা লাকি, দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনাকে মনে করিয়ে দেবে যে সাফল্যের পথে বাধা-বিপত্তি আসা স্বাভাবিক। দায়িত্বগুলো হয়তো অতিরিক্ত মনে হতে পারে এবং বিরোধীরা আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম ও দূরদর্শিতা এই পরিস্থিতিগুলোকে আপনার অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে। আপনি আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা আপনাকে অন্তরের তৃপ্তি দেবে। আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করুন। সময়মতো মনোযোগ দিলে একটি বড় সমস্যা এড়ানো যেতে পারে।
বৃষ
আজ আপনার জীবনে ধীরে ধীরে সুখ আসবে। কোনো সুসংবাদ অথবা পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন আপনার ঘরকে উত্তেজনা ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। সমাজে আপনার ভালো কাজের কদর বাড়বে এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অতীতের কোনো ভুল আপনাকে এমন একটি শিক্ষা দিতে পারে যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে আপনি অনুপ্রাণিত থাকবেন। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে।
মিথুন
আজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং ভালো সুযোগে পরিপূর্ণ থাকতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং যারা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য নতুন পথ খুলে যেতে পারে। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকলেও, পরিবারের সাথে কিছু শান্ত ও আনন্দময় মুহূর্ত কাটানো আপনাকে মানসিক শান্তি এনে দেবে। কাজ ও পরিবারের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখাই হবে আজকের দিনে আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি।
কর্কট
আজ আপনার খ্যাতি ও প্রভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার ধারণা ও ব্যক্তিত্ব মানুষকে মুগ্ধ করবে, যা আপনার সামাজিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। সরকারি প্রকল্পগুলো বিনিয়োগের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু কোনো নতুন অংশীদারিত্বে প্রবেশ করার আগে তার সমস্ত দিক সাবধানে খতিয়ে দেখুন। একটি তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যার কাছ থেকে আপনি অর্থ ফেরত আশা করছেন, তার প্রতি কিছুটা ধৈর্যশীল হওয়াই শ্রেয় হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More