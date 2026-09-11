মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। শুক্রবার, এই চার রাশির এই প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার অর্থের প্রয়োজন হতে পারে, তবে সুখবর হলো আপনার আয়ের উৎসগুলো শক্তিশালী থাকবে। আপনার অবশ্যই বিনিয়োগ করার ইচ্ছা জাগবে, কিন্তু আজ তাড়াহুড়ো না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রেম ও সন্তান সম্পর্কিত সুখ আপনাকে আনন্দিত রাখবে এবং ব্যবসাও ভালো চলবে। পরিবেশবান্ধব জিনিস দান করা শুভ হবে।
বৃষ
আজ আপনার শরীরে কিছুটা ক্লান্তিভাব থাকতে পারে, কিন্তু বড় কোনো সমস্যার লক্ষণ নেই। আপনার প্রিয়জন আপনার খুব কাছাকাছি থাকবেন এবং সন্তানদের সাথে আপনার একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে। ব্যবসা ও কাজের জন্য দিনটি বেশ ইতিবাচক। শনিদেবকে স্মরণ করে দিনটি শুরু করুন।
মিথুন
আজ আপনার মনে অহেতুক দুশ্চিন্তা আসতে পারে এবং অস্থিরতার কারণে মাথাব্যথা বা চোখের সমস্যা হতে পারে। তবে, প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসায়ও ভালো ফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে কোনো সবুজ জিনিস রাখা শুভ হবে।
কর্কট
আজ আপনার স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল এবং মন কিছুটা নিস্তেজ থাকতে পারে, তাই নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আর্থিকভাবে দিনটি আশাব্যঞ্জক, কারণ আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে এবং পুরোনো উৎস থেকেও অর্থ আসতে থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভালোবাসা ও সন্তানদের সান্নিধ্য আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। সঙ্গে একটি লাল রঙের বস্তু রাখা শুভ হবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More