ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ শুক্রবার কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন শুক্রবার, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আপনি আপনার প্রতিপক্ষ এবং শত্রুদের উপর চাপ বজায় রাখতে সফল হবেন, যদিও কিছুটা উদ্বেগ এবং উত্তেজনা থাকতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন। সুখবর হলো, আপনি প্রেম এবং সন্তানদের মধ্যে অপরিসীম সুখ খুঁজে পাবেন এবং ব্যবসায়ও চমৎকার ফলাফল দেখতে পারেন। কাছাকাছি একটি লাল বস্তু রাখুন।
মকর
আজ আবেগের বশে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, কিন্তু প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়গুলো স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা দুর্বল হতে পারে। তা সত্ত্বেও, ব্যবসার জন্য দিনটি খুব ভালো এবং আপনি প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফল পেতে পারেন। দেবী কালীকে স্মরণ করা শুভ হবে।
কুম্ভ
আজ আপনি জমি, বাড়ি বা যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। কোনো কিছু কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরিবারে একটি উৎসবমুখর বা আনন্দময় পরিবেশও তৈরি হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং প্রেম, সন্তান ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়েও দিনটি অনুকূল থাকবে। সঙ্গে সবুজ রঙের জিনিস রাখা শুভ হবে।
মীন
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং সাহসিকতার ফল পাবেন। চাকরি ও কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ রয়েছে, পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্যও সাফল্যের জোরালো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং প্রেম ও সন্তানদের ক্ষেত্রে সুখ খুঁজে পাবেন। সার্বিকভাবে, কাজ ও ব্যবসার জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ হবে। আশেপাশে সবুজ জিনিস রাখা শুভ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More