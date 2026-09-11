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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 11, 2026, 05:00:14 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে আজ কারা লাকি, দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ

কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ আপনার অবস্থান শক্তিশালী থাকবে। কোনো পুরোনো আইনি বা আদালতের মামলায় স্বস্তি বা বিজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং আপনি প্রিয়জন ও সন্তানদের কাছ থেকে সুখকর সমর্থন পাবেন। সঙ্গে সবুজ রঙের জিনিস রাখা উপকারী হবে।

কন্যা

আজ আপনি প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ আনন্দ পেতে পারেন। ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে এবং ভ্রমণেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি বিবাহিত হন, তবে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং দীর্ঘদিনের ভুল বোঝাবুঝি বা সমস্যার সমাধান হতে পারে। আপনার সাথে একটি নীল রঙের বস্তু রাখা শুভ হবে।

তুলা

আজ সতর্ক থাকার দিন। পরিস্থিতি পুরোপুরি অনুকূল নয়, তাই তাড়াহুড়ো এবং অসতর্কতা পরিহার করুন। আঘাত বা অপ্রত্যাশিত সমস্যার ঝুঁকি থাকায় আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। তবে, প্রেম, সন্তান, চাকরি এবং জীবনসঙ্গী সম্পর্কিত বিষয়গুলো আশ্বস্তকারী হবে। লাল রঙের জিনিস দান করা শুভ হবে।

বৃশ্চিক

আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গ উপভোগ করবেন এবং কর্মক্ষেত্রে বা আপনার চাকরিতে পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে। প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লক্ষণগুলো স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসা—এই তিনটি ক্ষেত্রেই একটি চমৎকার দিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কাছাকাছি কোনো লাল রঙের বস্তু রাখা শুভ হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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