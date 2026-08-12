মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ সূর্যগ্রহণের দিন কেমন কাটবে! ১২ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১২ আগস্ট ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১২ আগস্ট ২০২৬ সালে, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন। আজ রয়েছে বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ। এই সূর্যগ্রহণের দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি মিশ্র ফল বয়ে আনবে। কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকতে পারে, কিন্তু আপনার দায়িত্ব নেওয়ার অভ্যাস যেকোনো প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের মাত্রা বাড়বে এবং আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত থাকবেন। আদালত-সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু বিলম্ব বা বাধা আসতে পারে, তাই কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। খরচ বাড়বে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চিন্তাও দৃঢ় হবে।
বৃষ
আজ ধৈর্য, সংযম এবং বোঝাপড়া আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে। নিজের কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। আপনার মিষ্টি কথায় মন জয় হবে এবং আপনার সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। একটি ছোট বিষয় পরিবারে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু আপনার বোঝাপড়া আপনাকে পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। নতুন কোনো জায়গায় ভ্রমণ বা বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, আপনার বর্তমান কাজগুলিতে মনোযোগ দেওয়াই শ্রেয়।
মিথুন
আজ নতুন আশা ও নতুন সুযোগের সূচনা। যদিও কিছু প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আসবে, আপনার প্রজ্ঞা এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনাকে সহজেই সেগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শিখতে এবং তাদের দক্ষতা বাড়াতে উৎসাহিত হবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ খুব সহায়ক হবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং পারিবারিক পরিবেশ আনন্দে ভরে উঠবে।
কর্কট
কর্মজীবীদের জন্য আজকের দিনটি খুবই অনুকূল থাকবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং ঊর্ধ্বতনদের সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নত হবে। পদোন্নতি, প্রশংসা বা নতুন দায়িত্বের মতো সুসংবাদ আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার মাতৃপক্ষ থেকেও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কারও পরামর্শ অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More