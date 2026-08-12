আজ ২০২৬র দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণের সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের দিনের রাশিফল রইল

আজ ২০২৬র দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণের সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের দিনের রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১২ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন বুধবার আপনার দিনটি কেমন কাটবে। আজ ২০২৬ সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ। এই দিনে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ আপনার জন্য সাফল্যের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং নতুন পরিকল্পনা ইতিবাচক ফল দেবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমন কামনা করছেন। কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ ধৈর্যই আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। আপনি কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে হতাশাজনক সংবাদ পেতে পারেন।
কন্যা
আজ আপনি হালকা ও প্রফুল্ল বোধ করবেন, কিন্তু নিজের কাজের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না। যদি আপনি আপনার দায়িত্বের উপর পুরোপুরি মনোযোগ দেন, তবে সমস্ত কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে। অপরিচিতদের প্রভাবে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ আজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আজ আপনার জন্য উন্নতির নতুন সুযোগ অপেক্ষা করছে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া কোনো অপ্রত্যাশিত বা সুখবর আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং অন্যের গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন। আপনার ব্যক্তিগত ও আরামদায়ক জিনিসপত্রের খরচ বাড়তে পারে।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি স্বস্তি ও সাফল্যের অনুভূতি নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনি আপনার দল বা অধস্তনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং অবশেষে সাফল্য অর্জন করবেন। আপনার সন্তানদের সঙ্গ ও কার্যকলাপের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হলে মনের শান্তি আসবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More