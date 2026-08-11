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    আগামিকাল সূর্যগ্রহণ! ১২ আগস্ট ২০২৬-এ মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে, দেখে নিন রাশিফলে

    আগামিকাল ১২ আগস্ট ২০২৬ সালে রয়েছে সূর্যগ্রহণ।

    Published on: Aug 11, 2026, 18:00:45 IST
    By Sritama Mitra
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    ১২ আগস্ট, ২০২৬ বুধবার। বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুধবার গণপতি বাপ্পার পূজা করলে সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ে। কেমন কাটবে আগামিকাল, দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

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    রাশিফল, রাশিফল 12 আগস্ট: এই 5 টি রাশি আগামীকাল উপকার করবে

    মেষ-রাশির জাতক-জাতিকারা আজ অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। স্ট্রেস এড়াতে ত্বকের যত্নও নিতে পারেন। কাজের দিকে মনোনিবেশ করার পাশাপাশি আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    বৃষ-জীবনে কাজের চাপ বাড়তে পারে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং সময়ে সময়ে বিরতি নিন। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো আপনার পক্ষে ভাল হবে।

    মিথুন-হাইড্রেটেড থাকার চেষ্টা করুন। যাদের দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর নতুন উপায় খুঁজে বের করা উচিত। আপনার আত্ম-ভালবাসার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

    কর্কট-আপনি আপনার প্রেমের জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। বিবাহিত দম্পতিদের শিকার হওয়া এড়িয়ে চলুন, আপনারাই প্রধান। আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

    সিংহ- আর্থিক জীবনে সমস্যা হতে পারে, আজ আপনাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে অর্থের সমস্যাগুলি পরিচালনা করতে হবে। কাজের চাপ বেশি হতে পারে।

    কন্যা -আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। আজ আপনি সারা দিন ইতিবাচক বোধ করবেন। দিনটি অবিবাহিত স্থানীয়দের জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। আপনি আপনার ক্রাশের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

    তুলা -মনে রাখবেন যে আপনার প্রতিটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা রয়েছে। অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে আপনার সঙ্গীর পরামর্শ নিন। আর্থিক অবস্থা আজ স্থিতিশীল থাকবে।

    বৃশ্চিক -অবিবাহিত ব্যক্তিদের হৃদয় দিয়ে নয় বরং মন দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিবারের একজন সদস্যকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে হতে পারে। ডায়েট সুস্থ রাখুন।

    ধনু -প্রতিটি পদক্ষেপ চিন্তাভাবনা করে নিন। স্বাস্থ্যকর ডায়েট খান। অফিসের রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করুন এবং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    মকর-জাঙ্ক ফুড থেকে দূরে থাকুন। কাজের জন্যও ভ্রমণ করতে হতে পারে। আপনি কিছুটা চাপ বোধ করতে পারেন। স্ট্রেস থেকে নিজেকে দূরে রাখতে আপনার প্রিয় ক্রিয়াকলাপ বা শখের জন্য সময় দিন।

    কুম্ভ-আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটানো উচিত। রোমান্টিক ডিনার করার পরিকল্পনা করুন। আপনি কিছুটা ব্যস্ত বোধ করবেন। ক্যারিয়ার জীবনে রাজনীতির শিকার হওয়া এড়িয়ে চলুন।

    মীন-দিনটি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিছু নতুন দায়িত্ব পাবেন, যা আপনার পদোন্নতির দিকেও পরিচালিত করতে পারে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। স্বাস্থ্য কিছুটা জগাখিচুড়ি হতে পারে। তাই বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল সূর্যগ্রহণ! ১২ আগস্ট ২০২৬-এ মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে, দেখে নিন রাশিফলে

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