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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।

    Published on: Jul 12, 2026, 04:00:49 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং কাঙ্ক্ষিত কোনো দায়িত্ব পেলে তা আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখবে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে, অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনি যদি যানবাহন কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে কোনো তাড়াহুড়ো করবেন না। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে, তবে দিনের বেশিরভাগ সময় ইতিবাচক থাকবে।

    বৃষ

    ব্যবসায়িক ভালো ফলাফল আনন্দ বয়ে আনবে এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে। আপনার সন্তানদের সঙ্গের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হবে। আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না, কারণ ছোটখাটো সমস্যাও গুরুতর হতে পারে। ব্যস্ত দিনের মাঝে একটি ছোট ভ্রমণ বা বেড়ানোও সম্ভব, যা আপনার মনকে সতেজ করে তুলবে।

    মিথুন

    আপনার মা-ও তাঁর পিত্রালয়ের আত্মীয়দের সাথে দেখা করার সুযোগ পেতে পারেন। আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যবসায় করা নতুন পরিবর্তন ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। আপনি যদি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে কিছু গোপন করে থাকেন, তবে তা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করাই শ্রেয় হবে।

    কর্কট

    আজ অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অংশীদারিত্বের কাজে চমৎকার ফল পাওয়া যাবে এবং পরিবারের বৈবাহিক বাধাও দূর হবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার বাবার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ফলপ্রসূ হবে। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন, যা একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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