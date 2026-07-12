ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
কেমন কাটবে সপ্তাহান্ত ১২ জুলাই ২০২৬, রইল ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল।
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল আজ ১২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন। এই চার রাশির আজ প্রেম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থের দিক থেকে ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনাকে আপনার প্রয়োজন ও খরচের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার সন্তানদের সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে। আপনার মেজাজি স্বভাবের কারণে কাজে অসতর্ক হবেন না। একটি নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনতে পারে। বাড়ি বা দোকান কেনার পরিকল্পনাটিও গতি পেতে পারে।
মকর
আজ শিক্ষার্থীদের জন্য সাফল্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। আপনার পছন্দের কোর্সে ভর্তির সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি আপনার শিক্ষকদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত, তারা স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে লেনদেন এড়িয়ে চলুন এবং অপরিচিতদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করবেন না।
কুম্ভ
আজ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথের সূচনা করতে পারে। যারা চাকরিতে আছেন, তাদের পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে মধুর স্মৃতি মনে পড়বে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। যেকোনো ধরনের তর্ক বা বিবাদ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সুস্বাদু খাবার এবং মনোরম পরিবেশ দিনটিকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলবে।
মীন
আজ আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ক্রমবর্ধমান খরচ উদ্বেগ বাড়াতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। পরিবারে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন ধারণা ভবিষ্যতের সাফল্যের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। সরকারি প্রকল্প থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনার প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থ না হয়, কারণ আপনার কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More