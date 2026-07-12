সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে ১২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজ বিচক্ষণতার সাথে আপনার দায়িত্ব পালন করার দিন। সম্পর্কগুলো সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে এবং আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো সঠিক দিকে এগোবে। তবে, কোনো বিষয় নিয়ে আপনি কিছুটা বিচলিত বোধ করতে পারেন। কারো সাথে ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। পুরোনো ঋণ নিয়ে আপনি অবশ্যই চিন্তিত থাকবেন, কিন্তু সেগুলো পরিশোধ করার আপনার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার পরিবার আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরে উঠবে। আপনার সন্তানদের খুশি আপনার মুখে হাসি ফোটাবে এবং আপনি তাদের জন্য কোনো বিশেষ চমকের পরিকল্পনাও করতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে পুরোনো পারিবারিক বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ খুব সহায়ক হবে। যদি আপনি কোনো কাজের জন্য ঋণের অপেক্ষায় থাকেন, তবে আজ আপনি ইতিবাচক সংকেত পেতে পারেন।
তুলা
আজ আপনার মন আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং ঈশ্বরভক্তিতে বেশি নিবিষ্ট থাকবে। একটি প্রিয় ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার আনন্দ দ্বিগুণ হতে পারে। একজন প্রিয় অতিথির আগমনে আপনার ঘর আলোকিত হবে। আজ ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস ক্ষতিকর হতে পারে। পুরনো ঋণ পরিশোধের জন্য ভালো প্রচেষ্টা করা হবে এবং আপনি আপনার পরিবারের সাথে স্মরণীয় মুহূর্ত উপভোগ করবেন।
বৃশ্চিক
আজ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। এমন কিছু খরচ হতে পারে যা এড়ানো কঠিন হবে। অন্যদিকে, কোনো সম্মাননা বা পুরস্কারের খবর আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে। কথোপকথনের সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More