ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ১২ জুন ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজ একটি ব্যস্ত দিন কাটবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখা ক্ষতিকর হতে পারে। পারিবারিক বিষয়গুলো একসঙ্গে সমাধান করলে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে নতুন কিছু শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। আপনার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করলে দুশ্চিন্তা কমবে। কোনো অসমাপ্ত কাজ শেষ করলে স্বস্তি মিলবে।
মকর
আজ আপনাকে সম্পূর্ণ সততার সাথে আপনার দায়িত্ব পালন করতে হবে। নতুন কাজ বা প্রকল্প আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। বিনিয়োগ থেকে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খাদ্যাভ্যাস উন্নত করলে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ হবে। দাম্পত্য সম্প্রীতি ভালো থাকবে, যদিও কিছু ব্যস্ততাপূর্ণ কাজ চলতে পারে।
কুম্ভ
আজ প্রতিকূলতা দেখা দেবে, কিন্তু পরিবার ও বন্ধুদের সমর্থন আপনাকে শক্তিশালী রাখবে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহী হবেন। দূরবর্তী কোনো ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের অভাব আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীরা কর্মজীবন-সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ত থাকবে।
মীন
আজ সামাজিক ও পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য আসবে। আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং লোকেরা আপনার কাজের প্রশংসা করবে। আর্থিক বিষয়ে করা প্রচেষ্টা সফল হবে। নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে। আপনার পিতামাতার সাথে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। হঠাৎ কোনো ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা উপকারী প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More