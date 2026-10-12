ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ১২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কারা লাকি। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিনটি। আজ সপ্তাহের প্রথমদিন। সোমবার মানেই দেবাদিদেব শিবের বার। এই দিনে, দেবাদিদেবের পুজো করা হয়। দেখে নেওয়া যাক, কেমন কাটবে আজকের দিনটি।
ধনু
আজ আপনার কথা ও আচরণ মানুষকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করবে। নতুন কর্মজীবনের সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি একটি নতুন চাকরির প্রস্তাবও পেতে পারেন। তবে, আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পরবর্তীতে আর্থিক চাপের কারণ হতে পারে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারে ভালোবাসা ও ঐক্য বিরাজ করবে। বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার ধারণা আসতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য করা পরিকল্পনাগুলো ধীরে ধীরে রূপ নেবে।
মকর
আজ ব্যবসা এবং কর্মজীবন উভয় ক্ষেত্রেই ভালো সুযোগ আসতে পারে। আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনার সুনাম আরও বাড়বে। তবে, একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি শেষ মুহূর্তে বাধার সম্মুখীন হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আজ সময় এবং অর্থের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার চারপাশের মানুষদের বোঝা এবং মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, কারণ যারা হাসে তারাই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। পারিবারিক কোনো খবর কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবেন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি শক্তি, উদ্যম এবং সাফল্যে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিভা কর্মক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং এই পারিবারিক মুহূর্তগুলো স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যারা অনলাইন কাজ বা ডিজিটাল মিডিয়ার সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে ভালো হতে পারে। নতুন পরিচিতি ভবিষ্যতে সুবিধা বয়ে আনতে পারে। একটি আটকে থাকা ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
মীন
আজ সুখ আপনার দরজায় কড়া নাড়বে। দিনটি কোনো সুসংবাদ দিয়ে শুরু হতে পারে এবং এর পরেও ইতিবাচক ঘটনা আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখবে। আপনার বাবার সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি সংযম ও সম্মানের সাথে কথা বলেন, তাহলে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আপনার বিবাহিত জীবনে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকুন। যদি কোনো ভুল খুঁজে পান, তবে তা স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না। আপনার নম্রতা, সততা এবং বোঝাপড়া আপনাদের সম্পর্কগুলোকে পুনরায় মধুর করতে সাহায্য করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More