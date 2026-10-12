মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা, রইল ১২ অক্টোবর, ২০২৬ রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ১২ অক্টোবর, ২০২৬ রাশিফলে ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার জন্য সমৃদ্ধি, উদ্যম এবং নতুন আশা নিয়ে আসবে। দায়িত্বগুলো কিছুটা বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে প্রতিটি বাধাকে সুযোগে পরিণত করতে সক্ষম করবে। নতুন কিছু শুরু করার ইচ্ছা জাগতে পারে এবং এই পদক্ষেপটি ভবিষ্যতে লাভের কারণ হতে পারে। অতিথিরা আপনার বাড়িতে আনন্দ নিয়ে আসবে। দীর্ঘদিনের লালিত কোনো ইচ্ছা পূরণ হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি কঠোর পরিশ্রম এবং সাফল্যের দিন। চাকরিজীবীদের একটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে: সামান্য অবহেলাও বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তাই কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সতর্কতা বজায় রাখুন।
বৃষ
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম স্বীকৃতি ও সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমাজে আপনার ভালো কাজগুলো নিয়ে আলোচনা হবে এবং আপনার সুনাম বৃদ্ধি পেতে পারে। অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা আপনাকে অনেক কঠিন পরিস্থিতি সহজে সামলাতে সক্ষম করবে। একটি ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই যাত্রা শুধু দর্শনীয় স্থান দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; এটি একটি লাভজনক সুযোগের দরজাও খুলে দিতে পারে। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার প্রতিভা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আজ মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং আপনাকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে পারে।
মিথুন
আজ আপনার আয় ও ব্যয়ের মধ্যে আরও ভালো ভারসাম্য আনা প্রয়োজন। আর্থিক বিষয়গুলো গুছিয়ে রাখলে আপনার মন শান্ত থাকবে এবং পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। কোনো ভ্রমণ বা বিশেষ বৈঠকের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শান্তভাবে তার সমাধান খুঁজুন। আজ নেওয়া একটি নতুন পদক্ষেপ ভবিষ্যতের সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই হবে এই সময়ে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।
কর্কট
আজকের দিনটি সাফল্য এবং সতর্কতা উভয়ই নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট এবং সঠিক পথ অনুসরণ করাই শ্রেয়। প্রায় সম্পন্ন হতে চলা কোনো কাজ হঠাৎ থেমে যেতে পারে, কিন্তু আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে। যারা বিদেশে পড়াশোনা বা কর্মজীবন গড়ার পরিকল্পনা করছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। একটি পুরনো লেনদেন সম্পন্ন হওয়ায় আর্থিক ও মানসিক উভয় প্রকার স্বস্তি মিলবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More