১২ অক্টোবর ২০২৬র সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল দেখে নিন! কী বলছে জ্যোতিষমত
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ ১২ অক্টোবর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে লাকি কারা, দেখে নিন।
সিংহ
আজ ধৈর্য এবং বোঝাপড়াই হবে আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। ছোটখাটো পারিবারিক সমস্যা মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবেন। কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন। অসমাপ্ত কাজ ফেলে রাখা আজ আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে, বিশেষ করে টাকা ধার দেওয়ার আগে সতর্ক থাকুন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনার আগ্রহ বাড়বে, যা আপনার মনে শান্তি আনবে। অতীতের ভুলগুলো আপনাকে এমন শিক্ষা দেবে যা আপনার ভবিষ্যৎ উন্নত করতে সাহায্য করবে।
কন্যা
আজ আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলাই আপনার জন্য ভালো হবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো সরকারি কাজ এগিয়ে যেতে পারে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। তবে, কিছু কাজ শেষ মুহূর্তে আটকে যেতে পারে, তাই ধৈর্য বজায় রাখা জরুরি। কোনো নতুন ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করে, প্রথমে তাকে বোঝার চেষ্টা করুন। কোনো শুভ পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। যারা রাজনীতি বা জনজীবনের সঙ্গে জড়িত, তারা আজ সম্মান, স্বীকৃতি বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন।
তুলা
আজ, পরিকল্পিতভাবে করা আপনার প্রতিটি প্রচেষ্টাই সাফল্য বয়ে আনবে। যারা রিয়েল এস্টেট এবং সম্পত্তির সাথে জড়িত, তাদের জন্য এই সময়টি উপকারী হতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনাকে সাহসের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে, তবে বিচক্ষণতার সাথে আর্থিক সিদ্ধান্ত নিন। যানবাহন সংক্রান্ত অপ্রত্যাশিত খরচ হতে পারে, তাই আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন। আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে কিছু সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার পরিবারে আনন্দ বয়ে আনবে এবং আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে।
বৃশ্চিক
আজ কিছু লোক আপনার কাজে বাধা দেওয়ার বা আপনার পথ কঠিন করে তোলার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাস এবং বিচক্ষণতা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে। আপনি ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকবে, তবে শীঘ্রই ইতিবাচক লক্ষণ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের, বিশেষ করে চোখের যত্ন নিন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং পরবর্তীতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে যেকোনো লেনদেনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More